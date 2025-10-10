Letitia James incriminata la procuratrice di New York invisa a Trump

Un gran giurì federale ha incriminato Letitia James, procuratrice generale di New York, per presunta frode ipotecaria. A presentare il caso è stata Lindsey Halligan, procuratrice del distretto orientale della Virginia, nominata da Donald Trump lo scorso mese dopo aver espresso insoddisfazione per il ritmo delle indagini sui suoi avversari politici. James, nota per aver guidato la causa civile contro Trump e la sua azienda – inizialmente conclusa con una multa da 500 milioni di dollari poi annullata in appello – era da tempo nel mirino del presidente. Frode ipotecaria: la stessa accusa usata contro la governatrice della Fed Lisa Cook. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Letitia James, incriminata la procuratrice di New York invisa a Trump

