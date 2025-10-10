L’ETF su Bitcoin di BlackRock è già il più redditizio superando i fondi storici della società
L’ETF su Bitcoin di BlackRock è già il più redditizio, segno della crescente domanda istituzionale per BTC. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
BlackRock diventa il principale detentore istituzionale di Bitcoin, mentre Bitcoin Hyper sfiora i 13 milioni in prevendita
L'ETF iShares Bitcoin Trust, o IBIT, ha fruttato a BlackRock $25 milioni in più in termini di commissioni rispetto al suo secondo ETF più redditizio e sta per raggiungere i $100 mld in AUM - X Vai su X
BLACKROCK CAMBIA LE OPZIONI SU $BTC Un tempo dominio dei trader retail, oggi le opzioni su Bitcoin vivono una trasformazione. Le opzioni legate all’ETF IBIT di BlackRock rappresentano ormai decine di miliardi in open interest, spostando la liquidità - facebook.com Vai su Facebook
BlackRock Continues to Offload Millions in Bitcoin, Ethereum, But for How Long? - BlackRock is the world’s largest asset manager and the leading institution in Bitcoin and Ethereum exchange- Riporta finance.yahoo.com
Bitcoin, partnership tra BlackRock e Coinbase. Gli istituzionali guardano alle crypto - 000 miliardi di dollari in Asset under Management, sta realizzando una ... Da ilsole24ore.com