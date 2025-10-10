L'età pensionabile aumenta nel 2027 con poche eccezioni | cosa vuole fare il governo Meloni

La speranza di vita in Italia e cresciuta, e così l'età pensionabile deve adeguarsi automaticamente a partire dal 2027. Il governo Meloni aveva promesso di bloccare questo aumento di tre mesi, ma ora che la manovra si avvicina i soldi a disposizione sono pochi. Ecco i possibili compromessi che si potrebbero raggiungere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In pensione a 67 anni e 3 mesi, perché aumenta la speranza di vita. Nel 2027 ci vorranno 70 anni. Ma il Governo cerca fondi per bloccare l’età pensionabile

L'aumento dell'età pensionabile non verrà bloccato per tutti. Lo ha confermato il Ministro dell'Economia che ha parlato di una “sterilizzazione selettiva” - Pensioni / Pubblico, MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - X Vai su X

Aumenta l'età pensionabile, ma non per tutti: il perché dello scatto di tre mesi, chi sarà escluso e l'effetto sui lavoratori - Dal 2027 l’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 3 mesi, come previsto dalla legge Fornero e in linea con l’aumento della speranza di vita ... Si legge su msn.com

Stop all'aumento dell'età pensionabile, ma non per tutti: nel 2027 il blocco solo per gli over 64 - L’aumento automatico dell’età pensionabile di tre mesi, previsto per il 2027, sarà sospeso con la prossima manovra, ma non in modo generalizzato. Segnala altarimini.it