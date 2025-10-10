L'età pensionabile aumenta nel 2027 con poche eccezioni | cosa vuole fare il governo Meloni

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La speranza di vita in Italia e cresciuta, e così l'età pensionabile deve adeguarsi automaticamente a partire dal 2027. Il governo Meloni aveva promesso di bloccare questo aumento di tre mesi, ma ora che la manovra si avvicina i soldi a disposizione sono pochi. Ecco i possibili compromessi che si potrebbero raggiungere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In pensione a 67 anni e 3 mesi, perché aumenta la speranza di vita. Nel 2027 ci vorranno 70 anni. Ma il Governo cerca fondi per bloccare l’età pensionabile

