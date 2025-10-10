Leonardo Gesualdo dinanzi al gip l' ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ex latitante e uomo di spicco della ‘Società Foggiana’, Leonardo Gesualdo, 39 anni, catturato all’alba del 7 ottobre, in un casolare in zona ‘Salice Nuovo’, nell’operazione messa a segno da Dda di Bari e carabinieri del Ros. Chi è Leonardo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it