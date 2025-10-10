L’energia come passe-partout Huawei torna nei corridoi di Bruxelles
Fino a qualche tempo fa considerata “non grata” a Bruxelles, bandita dal Parlamento europeo, esclusa dagli incontri con la Commissione e travolta da un’indagine per corruzione e cash-for-influence, oggi torna a orbitare attorno ai tavoli che disegnano il futuro energetico dell’Europa. Huawei è di nuovo dentro SolarPower Europe, la più influente associazione europea del settore fotovoltaico e riguardo le politiche energetiche dell’Unione. A distanza di pochi mesi dalla sua esclusione, dovuta a scandali corruttivi e timori riguardanti l’integrità dei procedimenti politici e decisionali di Bruxelles, Huawei è stata riammessa, riporta Politico, come membro “passivo”. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: energia - passe
Un passo storico per le energie rinnovabili! Nel primo semestre del 2025, per la prima volta, le rinnovabili hanno prodotto più energia del carbone a livello globale! ? La crescita del solare e dell'eolico ha coperto l’aumento della domanda globale, riduce - facebook.com Vai su Facebook
Un passo storico per le energie rinnovabili! Nel primo semestre del 2025, per la prima volta, le rinnovabili hanno prodotto più energia del carbone a livello globale! ? #EnergieRinnovabili #solarenergy #energia #CO2 #ambiente - X Vai su X