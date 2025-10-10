L’elogio del CorSport a Juan Jesus | Leader dello spogliatoio | quando è mancato Buongiorno non lo ha fatto rimpiangere

Oltre a Leonardo Spinazzola, anche Juan Jesus è rinato con la cura Napoli e quella del tecnico Antonio Conte. Oggi viene considerato uno degli uomini in più dell’allenatore, avendo dovuto sostituire Alessandro Buongiorno in più di un’occasione per gli infortuni dell’ex Toro. Juan Jesus è diventato un leader del Napoli, l’uomo in più di Conte. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Le parole hanno un peso e Antonio Conte, dopo Napoli-Sporting Lisbona, intervenendo in conferenza stampa, non disse a caso «è immortale, è intramontabile, teniamocelo stretto» parlando di Juan Jesus. Un ex svincolato, come Spinazzola, che a Napoli ha scoperto vita nuova, ha vissuto una seconda giovinezza, ha vinto due scudetti ed è diventato, insospettabilmente, leader sorridente voluto bene da tutti, personaggio mai banale in ciò che dice e in ciò che fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’elogio del CorSport a Juan Jesus: “Leader dello spogliatoio: quando è mancato Buongiorno, non lo ha fatto rimpiangere”

