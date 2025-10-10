Lego e Batman ecco i nuovi set dedicati all' uomo pipistrello

Wired.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa che il nuovo videogioco faccia il suo debutto nel 2026, arrivano quattro set che piaceranno ai fan. 🔗 Leggi su Wired.it

lego e batman ecco i nuovi set dedicati all uomo pipistrello

© Wired.it - Lego e Batman, ecco i nuovi set dedicati all'uomo pipistrello

In questa notizia si parla di: lego - batman

Lego batman: data di uscita, gameplay e costumi da scoprire

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight annunciato con Gameplay e dettagli

Lego batman: nuova eredità con impostazioni di difficoltà

I nuovi set LEGO Batman presentati alla NY Comic Con - Annunciati i nuovi set che includono una serie di contenuti digitali bonus per il videogame LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight, in uscita nel 2026. Lo riporta fantasymagazine.it

lego batman nuovi set3 modelli LEGO Batman da collezione per tutti i fan dall'Uomo Pipistrello - Aereo ispirati ai film, ora in offerta con minifigure e dettagli realistici. Riporta everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Lego Batman Nuovi Set