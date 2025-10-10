Legnano abbandonano un boiler sul marciapiede | identificati e denunciati
Legnano (Milano), 10 ottobre 2025 - Due cittadini di Castellanza sono stati denunciati per abbandono di rifiuti speciali dopo aver scaricato un boiler sul marciapiede di via Volturno a Legnano. L’episodio risale alla scorsa settimana e ha avuto inizio con la segnalazione di un cittadino, che ha notato l’ingombrante apparecchio lasciato incustodito lungo la strada e ha avvisato la Polizia locale. Gli agenti del comando di corso Magenta hanno immediatamente avviato le indagini, affidandosi al nucleo operativo e sicurezza urbana. Attraverso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza e il confronto con i dati provenienti dalle telecamere di lettura targhe posizionate ai confini della città, è stato possibile risalire con precisione all’identità dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: legnano - abbandonano
