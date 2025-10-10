Leggerezza potenza e show | il doppio lancio di Astra Make-Up a Milano con Clara

Filterdrop e Cloud Fair si incontrano in un evento che unisce performance, make-up e nuove tendenze. Clara sul palcoscenico chiude in bellezza un live-show memorabile . Milano ha fatto da palcoscenico ieri sera a un evento che ha saputo unire musica, estetica e creatività. La serata ha celebrato un doppio lancio firmato Astra Make-Up. Da un lato il fondotinta Filterdrop, già apprezzato sul mercato e ora protagonista grazie alla presenza scenica e carismatica di Clara, volto e testimonial del prodotto; dall’altro, la nuova collezione Cloud Fair, accolta con entusiasmo dal pubblico. Content creator, beauty lover e professionisti del settore sono stati rapiti dai corner esperienziali dedicati al trucco, dove è stato possibile toccare con mano le ultime novità del brand e provare texture leggere come l’aria e finish dall’eleganza eterea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

