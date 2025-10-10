Legge su energie rinnovabili Via libera del Consiglio | Una svolta per l’Umbria
Si intitola ‘Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro’ la legge regionale che l’Assemblea legislativa ha approvato ieri con i 12 voti della maggioranza e l’astensione della minoranza (che avrebbe preferito attendere dato che il Governo sta legiferando in materia, ma che si è vista approvare comunque alcuni emendamenti). Una legge che ha l’obiettivo di conciliare l’accelerazione verso l’autonomia energetica dell’Umbria con la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale, rispondendo all’obbligo di individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
