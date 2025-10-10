Legge su energie rinnovabili Via libera del Consiglio | Una svolta per l’Umbria

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola ‘Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro’ la legge regionale che l’Assemblea legislativa ha approvato ieri con i 12 voti della maggioranza e l’astensione della minoranza (che avrebbe preferito attendere dato che il Governo sta legiferando in materia, ma che si è vista approvare comunque alcuni emendamenti). Una legge che ha l’obiettivo di conciliare l’accelerazione verso l’autonomia energetica dell’Umbria con la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale, rispondendo all’obbligo di individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

legge su energie rinnovabili via libera del consiglio una svolta per l8217umbria

© Lanazione.it - Legge su energie rinnovabili. Via libera del Consiglio: "Una svolta per l’Umbria"

In questa notizia si parla di: legge - energie

"Energie rinnovabili, avanti tutta". CNA chiede la rapida approvazione della nuova legge regionale

legge energie rinnovabili viaLegge su energie rinnovabili. Via libera del Consiglio: "Una svolta per l’Umbria" - L’assemblea vota a maggioranza (l’opposizione si astiene) il testo su transazione energetica e tutela del paesaggio. Scrive lanazione.it

legge energie rinnovabili viaOk alla legge umbra sull’Energia. CER e meno burocrazia nelle aree idonee - Incentivi alle Cer, mappe delle aree idonee entro 6 mesi e tempi più rapidi per gli impianti. Lo riporta energiaoltre.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Energie Rinnovabili Via