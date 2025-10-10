Legge Pella l'Italia primo paese con una legge sull'obesità
R oma, 9 ott. (askanews) – Si è tenuta quest’oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza “L’obesità è una malattia”, organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per approfondire in un dibattito condiviso con associazioni di pazienti, clinici ed istituzioni le novità normative introdotte dalla Legge Pella, approvata lo scorso 1° ottobre dall’aula del Senato. Alla conferenza organizzata dalla FIAO ha partecipato anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale ha sottolineato il valore sociale e clinico della Legge Pella, soffermandosi in particolar modo sulla necessità di garantire pari dignità alle persone con obesità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: legge - pella
Legge Pella, l'Italia primo paese con una legge sull'obesità
Legge sull’obesità, Zani: «Una conquista, ma anche un punto di partenza» - Il presidente della Fiao fa il punto sulla legge Pella, che riconosce questa condizione come una malattia progressiva e recidivante. - https://insanitas.it/italpress/2025/10/10/legge-sullo - X Vai su X
L'Italia è la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia: ecco cosa prevede la legge Pella -> https://tinyurl.com/45te8h3x - facebook.com Vai su Facebook
Legge Pella, l’Italia primo paese con una legge sull’obesità - (askanews) – Si è tenuta quest’oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza “L’obesità è una malattia”, organizzata dalla Federazione Italiana Associazion ... Si legge su quotidianodelsud.it
Obesità, FIAO: con la legge Pella l’Italia avanguardia nella tutela dei pazienti. Pari dignità per l’accesso alle cure e approvazione Piano Nazionale Cronicità - Col voto definitivo da parte del Senato, lo scorso 1° ottobre, la proposta di legge di iniziativa dell’On. Segnala comunicati-stampa.net