Legge Pella, l'Italia primo paese con una legge sull'obesità

R oma, 9 ott. (askanews) – Si è tenuta quest’oggi, presso Palazzo Baldassini a Roma, la conferenza “L’obesità è una malattia”, organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) per approfondire in un dibattito condiviso con associazioni di pazienti, clinici ed istituzioni le novità normative introdotte dalla Legge Pella, approvata lo scorso 1° ottobre dall’aula del Senato. Alla conferenza organizzata dalla FIAO ha partecipato anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale ha sottolineato il valore sociale e clinico della Legge Pella, soffermandosi in particolar modo sulla necessità di garantire pari dignità alle persone con obesità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

