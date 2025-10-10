Legata e sedata muore in ospedale l’avvocato Di Pietro | Troppe ombre in questa storia

Tempo di lettura: 3 minuti L’avvocato Amedeo Di Pietro, che rappresenta i familiari della 39enne deceduta all’ospedale del Mare per un arresto cardiaco sopraggiunto mentre era legata a una barella, ha dato un’inedita e approfondita versione dei fatti in esclusiva alla trasmissione di questa mattina di Canale 9 “Campania24”, condotta dal giornalista Vincenzo Mele. Sono tre i punti fondamentali sui quali si basa l’opposizione da parte del legale alla versione ufficiale fornita dall’ospedale. Primo punto: nel referto è indicato che la paziente arriva in ospedale con mezzi propri. Se ne deduce, quindi, che era proprietaria dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legata e sedata muore in ospedale, l’avvocato Di Pietro: “Troppe ombre in questa storia”

