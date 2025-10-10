Lega un cavallo all' auto in corsa l' animale cade e viene trascinato sull' asfalto

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato legato con una corda a un'auto, trascinato sull'asfalto e infine abbandonato. Rocky, questo il nome del cavallo vittima di maltrattamenti, ha dovuto subire tutto questo prima di essere salvato dagli uomini della polizia locale di Arzano (Napoli). Le autorità sono intervenute dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - cavallo

