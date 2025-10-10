Lega un cavallo all' auto in corsa l' animale cade e viene trascinato sull' asfalto

È stato legato con una corda a un'auto, trascinato sull'asfalto e infine abbandonato. Rocky, questo il nome del cavallo vittima di maltrattamenti, ha dovuto subire tutto questo prima di essere salvato dagli uomini della polizia locale di Arzano (Napoli). Le autorità sono intervenute dopo aver. 🔗 Leggi su Today.it

Rocky, il cavallo trascinato da un'auto in corsa sull'asfalto è stato salvato - I due rischiano per il reato di maltrattamento e abbandono fino a 2 anni di reclusione e la multa fino a 30mila euro ... Come scrive rainews.it

Trascina cavallo legato all’auto e poi lo abbandona, denunciato ex consigliere ad Arzano - Un ex consigliere comunale di Arzano è stato denunciato dalla Polizia Locale per maltrattamento e abbandono di animali: insieme a un'altra persona ha ... Segnala fanpage.it