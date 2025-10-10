Bergamo. Innalzare l’effimero per consegnarlo all’eternità. Era questa l’aspirazione degli artisti che, tra XVI e XVII secolo, si misurarono con la pittura su pietra. Sono loro, maestri del Cinquecento, i protagonisti della mostra “Arte e Natura” che da venerdì 10 ottobre si svela al pubblico nelle sale dell’ Accademia Carrara attraverso un percorso composto da più di 60 opere. A cura di Patrizia Cavazzini con la collaborazione della direttrice del museo Maria Luisa Pacelli, l’allestimento al primo piano riporta alla luce una tecnica effimera tanto quanto l’oggetto stesso delle rappresentazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’effimero che sfida l’eternità: in Carrara la mostra dedicata alla pittura su pietra