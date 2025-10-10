L’eclissi solare più lunga della nostra era | 6 minuti di buio
La Nasa comunica che il 2 agosto del 2027 il cielo si oscurerà su quasi tutto il pianeta. Sarà visibile in Africa, Medio Oriente e in parte anche in Italia. Sarà l’eclissi solare totale più lunga la conferma arriva dalla Nasa: 6 minuti e 23 secondi. La NASA informa che l’eclissi inizierà nell’Oceano Atlantico, attraverserà . 🔗 Leggi su 2anews.it
