LeBron James ha la sciatica fuori per l’inizio della stagione

LeBron James ha la sciatica e salterà l’inizio della stagione. A comunicarlo i Los Angeles Lakers che hanno annunciato che rivaluteranno le condizioni del giocatore tra tre-quattro settimane. James salterà la prima partita della stagione contro i Golden State Warriors il 21 ottobre e, secondo la tempistica della squadra, non tornerà prima di novembre. Ventitreesima stagione in Nba per LeBron. James, 40 anni, non aveva ancora partecipato agli allenamenti dei Lakers durante questo training camp a causa di un’irritazione al nervo gluteo. La sciatica è un dolore lungo il nervo sciatico che parte dalla parte bassa della schiena e scende lungo la gamba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

