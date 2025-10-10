Leao scaricato strategia chiara del Milan | colpo da 20 gol a stagione
Il Milan di Allegri punta in alto e sogna lo scudetto, ma sorprende la decisione sul suo gioiello Leao: scaricato. C’è aria di cambiamento a Milanello. Dopo stagioni altalenanti, il Milan sembra aver ritrovato una direzione chiara con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. L’obiettivo è quello di tornare a vincere, e lo si percepisce nelle parole, nei gesti e persino nei silenzi di chi vive quotidianamente l’ambiente rossonero. Eppure, proprio ora che il vento è tornato a soffiare dalla parte giusta, la sensazione è che qualcosa si sia incrinato nel rapporto tra il club e quello che, fino a ieri, era considerato il simbolo della rinascita: Rafael Leao. 🔗 Leggi su Sportface.it
Ci risiamo. Rafa Leao va in letargo e Max Allegri si ritrova di fronte all'ennesima stella da mettere in riga... Gli alti e bassi del portoghese sono ormai un rituale nelle sue 6 stagioni in rossonero. Da Pioli in poi l'attaccante non ha mai brillato per continuità e fatal - facebook.com Vai su Facebook
