Rafa Leao non ha entusiasmato da quando è tornato disponibile con il Milan dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo un mese. C’è il timore che possa prendere la strada di Mario Balotelli e, da calciatore con tante aspettative, trasformarsi in un giocatore poco incline al lavoro. Il dibattito su Leao. Scrive Franco Ordine su Il Giornale: In altri tempi, diversi da questi attuali e non solo per la presenza di Max Allegri, sui cancelli di Milanello sarebbe apparso lo striscione «giù le mani da Leao». E invece il dibattito sul grande talento inespresso del portoghese continua e si alimenta ogni giorno di qualche nuovo intervento con il rischio di farlo diventare un campione perso come fu per il calcio italiano Mario Balotelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao rischia di diventare un campione perso come Balotelli (Ordine)