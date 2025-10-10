Leao è forte come Mbappè una valanga di polemiche dopo le dichiarazioni

Rafael Leao è forte come Kylian Mbappé? Sono una valanga le polemiche che colpiscono chi ha dichiarato questa cosa, ecco cosa è successo. Abbiamo vissuto una settimana intensa sotto il punto di vista di quello che sarà quest’anno Leao. Oggi arrivano delle parole davvero forti. (ANSA) TvPlay.it Leao è stato protagonista di due errori clamorosi che hanno impedito al Milan di vincere a Torino contro una Juventus impaurita e in difficoltà in ogni reparto. Sono arrivate poi le parole di Adrien Rabiot che incitava il compagno di squadra a capire che a 26 anni non è più un giovane e che deve fare qualcosa in più per esplodere definitivamente. 🔗 Leggi su Tvplay.it

