Lea Gavino dopo il successo con SKAM debutta nella musica | I talent non fanno per me Una canzone è per mio fratello
In molti l'hanno conosciuta prettamente per il ruolo di Viola in “Skam Italia”. Tuttavia, in realtà, la sua prima grande passione è sempre stata la musica. E adesso quelle melodie che teneva per sé, sono diventate di tutti. Lei è Lea Gavino, talentuosa attrice e cantautrice romana classe 1999. A. 🔗 Leggi su Today.it
Mondo fiorito e Figli, intervista a Lea Gavino - Passiamo ai brani di Lea Gavino, al debutto il 10 ottobre 2025: Mondo fiorito e Figli. Si legge su tvserial.it