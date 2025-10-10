Lea Gavino dopo il successo con SKAM debutta nella musica | I talent non fanno per me Una canzone è per mio fratello

In molti l'hanno conosciuta prettamente per il ruolo di Viola in “Skam Italia”. Tuttavia, in realtà, la sua prima grande passione è sempre stata la musica. E adesso quelle melodie che teneva per sé, sono diventate di tutti. Lei è Lea Gavino, talentuosa attrice e cantautrice romana classe 1999. A. 🔗 Leggi su Today.it