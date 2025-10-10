Le vite sospese dei 20 ostaggi | Israele aspetta i reduci dalle ‘Casseforti’ C’è l’uomo che si scava la tomba nel video di Hamas

Tel Aviv – Il personale dei tre principali centri medici di Tel Aviv – Sheba, Ichilov, Beilinson – vive giornate febbrili per preparare al meglio, ed in tutti i prevedibili aspetti, l’accoglienza dei 20 ostaggi che a giorni torneranno in Israele dopo oltre 730 giorni di prigionia nelle celle scavate da Hamas anche a decine di metri sotto Gaza. I reduci hanno denunciato di aver patito reclusioni disumane, sempre tenuti lontani dall’aria aperta e con razioni di cibo sufficienti appena a tenerli in vita, sottoposti a incessanti vessazioni psicologiche e anche ad aperte minacce. People lift placards and portraits of Israelis held hostage in the Gaza Strip since 2023, during a rally in Tel Aviv marking the second anniversary of the attacks by Palestinian militants, on October 7, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le vite sospese dei 20 ostaggi: Israele aspetta i reduci dalle ‘Casseforti’. C’è l’uomo che si scava la tomba nel video di Hamas

