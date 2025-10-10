Le truffe del decreto flussi Io badante moldava a Milano | ‘mance’ per lavorare e nessun contratto

Milano, 10 ottobre 2025 – Il canale per arrivare regolarmente in Italia ha funzionato, ma poi il meccanismo si è inceppato. Impieghi in nero, soluzioni di fortuna, un mare dove nuotano intermediari e caporali che lucrano sull’immigrazione. Sofia, che chiede di essere citata con un nome di fantasia, è una delle badanti arrivate a Milano dalla Moldavia con uno degli ultimi decreti flussi, che hanno anche l’obiettivo di far fronte alla necessità di personale nell’ assistenza domestica di una popolazione anagraficamente sempre più anziana. Come è entrata in contatto con la famiglia italiana che l’ha assunta? “Nel mio caso tramite mia cugina, che lavorava già a Milano e ha saputo che quella famiglia stava cercando una badante per assistere un anziano, con un principio di Alzheimer e sempre meno autosufficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

