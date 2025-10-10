Le testimoni di Clara Margani al Teatro di Documenti

In scena al Teatro di Documenti dal 16 al 19 ottobre “Le testimoni” di Clara Margani.Il testo si sviluppa sulla base delle testimonianze di tre donne lontane nel tempo e nello spazio, che si presentano a noi con il desiderio di essere ascoltate e con l’intenzione di dare la loro versione di fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

