Le tartarughe giganti salvate dalla ‘procreazione assistita’ | prima incubazione artificiale alle Seychelles

Seychelles – Un piccolo passo sulla spiaggia per le tartarughe, un grande balzo per la scienza e una scossa anticrisi per una popolazione in via d’estinzione. Eccoci. All’isola di Cousin, Seychelles, vive una delle specie più anziane del pianeta: la tartaruga gigante di Aldabra. Per arrestarne il declino e allargare la famiglia, si è iniziato a incentivare la riproduzione con una sorta di procreazione medicalmente assistita. Risultato: 13 cuccioli (da 18 uova) sono nati grazie all’incubazione artificiale — prima schiusa ottenuta con questa tecnica. Le tartarughine, in attesa di diventare davvero grandi, stanno recuperando le forze con una dieta a base di foglie e fette di banana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
