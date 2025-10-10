Le tariffe del gas sono ancora in discesa ma il confronto con il 2021 è impietoso
Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.171 euro, equivalente a una minore spesa annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, pari a 10 euro in meno a nucleo rispetto alle tariffe di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: tariffe - sono
Nuovo parcheggio all’aeroporto di Bologna: quali sono le tariffe per la sosta
Dazi, l’economista Gros: “Queste tariffe sono il male minore”
Scattano i dazi di Trump. Le tariffe sono già costate alle case d'auto 12 miliardi
Scuole paritarie e statali: bisogna uniformare le tariffe degli insegnanti per il sostegno educativo. Nei giorni scorsi ho presentato un'interrogazione alla giunta regionale, perchè le tariffe orarie riconosciute agli insegnanti di sostegno sono diverse tra scuole p - facebook.com Vai su Facebook
Sul mercato libero le tariffe del gas sono scese del 16% - Con la fine dell'inverno le tariffe del gas registrano una sensibile riduzione sul mercato libero, mentre i prezzi dell'energia elettrica calano a ritmo più contenuto. Riporta ansa.it
Tariffe gas, ARERA proroga le regole attuali al 2027 e avvia la consultazione - factor), i nuovi investimenti per il biometano e l’impatto del regolamento UE sulle emissio ... Segnala energiaoltre.it