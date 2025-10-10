Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 10 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 10 ottobre 2025. Ariete Vi svegliate con una frizzante Luna in Gemelli che sarà con voi anche tutta la giornata di sabato, divertente e socievole anche per l'amore, che in questo periodo forse è molto passionale ma poco romantico. Venere sembra addormentata ma prepara novità. Per il fine settimana vi consigliamo di partire, potete anche regalarvi un veloce viaggio, una gita. Così, tanto per cambiare aria e socializzare con persone che vi saranno utili nel lavoro, affari, Urano promette sorprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

