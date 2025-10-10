Le Stanze della Fotografia presentano la nuova mostra Andrea Francolini Eye2Eye
Le Stanze della Fotografia ospitano la mostra Andrea Francolini. Eye2Eye, curata da Denis Curti e allestita al primo piano del centro sull’isola di San Giorgio, dall’11 ottobre al 23 novembre 2025. La rassegna, che approda per la prima volta in Italia, si configura come un potente trittico visivo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Le Stanze della Fotografia ospitano la mostra "Federico Garibaldi. AttraversaMenti"
Magnifico ed eterno Robert Mapplethorpe in mostra alle Stanze della Fotografia a Venezia fino al 6 gennaio prossimo. Un appuntamento da non mancare che anticipa le successive mostre Le forme del desiderio a Milano, a Palazzo Reale e Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Una trilogia importante per conoscere o riscoprire un autentico testimone del XX° secolo che ha sovvertito e liberato lo sguardo sul corpo sessuato.
Con la mostra e la pubblicazione "Michele Alberto Sereni. L’opera in sé. Fotografie e ritratti d’artista dal 1990 al 2024", la Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive di Pesaro celebra oltre trent’anni di attività di uno dei protagonisti della fotografia d’arte in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Con Ugo Mulas debuttano a Venezia le “Stanze della Fotografia” - Dalla Casa dei Tre Oci alla Giudecca, alle “Stanze della Fotografia” all'interno della Fondazione Giorgio Cini: a Venezia Marsilio Arte continua a credere ... Da ilsole24ore.com