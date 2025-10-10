Le sette associazioni della Tuscia Cavalieri della pace

Viterbotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette associazioni della Tuscia sono state insignite del titolo di Cavalieri della pace dal Centro internazionale della pace di Assisi. Il 4 settembre, giorno di san Francesco, nella sala degli Emblemi del Comune di Assisi, la consegna della pergamena di riconoscimento per il loro impegno nelle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

