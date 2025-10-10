Le ricerche di Marianna | si torna a scavare nel vallone il Comune chiede riconoscimento dello stato di calamità

Si riprende a scavare nel vallone. Per quella che è la decima giornata di ricerche della dispersa Marianna Bello, vigili del fuoco, Protezione civile regionale, volontari torneranno a muoversi (perlustrando e scavando) in un'area scoscesa, ricolma di canneti, erbacce, pozze d'acqua che sembrano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ricerche - marianna

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

Le ricerche di Marianna, altra giornata senza esiti: non sono stati trovati indizi, né tracce https://ift.tt/06mCAol - X Vai su X

Favara non si ferma. A dieci giorni dalla scomparsa di Marianna Bello, le ricerche continuano senza sosta. Sul posto oggi anche il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, che ha coordinato un vertice operativo con tutti i soccorritori. In cam - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 9 giorni nessuna notizia di Marianna, svuotati tutti i laghetti: si continua a scavare - Smentita, intanto, la voce circolata nelle ultime ore di una sospensione delle ricerche nella giornata di domenica. Lo riporta grandangoloagrigento.it

A Favara proseguono le ricerche di Marianna Bello - A Favara si è chiuso il nono giorno di ricerche senza alcun risultato per Marianna Bello, la donna di 38 anni scomparsa lo scorso 1° ottobre, travolta da acqua e fango durante l’alluvione che ha ... Secondo tp24.it