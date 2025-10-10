Le ricerche di Marianna | si torna a scavare nel vallone il Comune chiede riconoscimento dello stato di calamità

Si riprende a scavare nel vallone. Per quella che è la decima giornata di ricerche della dispersa Marianna Bello, vigili del fuoco, Protezione civile regionale, volontari torneranno a muoversi (perlustrando e scavando) in un'area scoscesa, ricolma di canneti, erbacce, pozze d'acqua che sembrano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

