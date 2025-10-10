’Le Regioni sono utili?’ Incontro con Oscar Giannino

In vista delle prossime elezioni regionali il Partito Liberal Democratico ha deciso fin dal suo primo congresso del 28 e 29 giugno scorsi di non presentare liste in alcuna Regione, in attesa di strutturarsi sul territorio. "Naturalmente, ribadito che il diritto di voto va sempre esercitato anche per l’eterno rispetto dovuto a coloro che dettero la vita per consentirci di farlo – dice Alessandro De Carolis, coordinatore transitorio provinciale del partito – ogni iscritto ha piena facoltà di votare per chi voglia auspicabilmente tra i partiti che siano più vicini ai nostri valori, e che vogliano rompere il bipopulismo che blocca la nostra democrazia a favore degli estremismi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

