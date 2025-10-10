Le priorità della destra | far tornare donne nude e immagini sessiste sui cartelloni pubblicitari

La destra grida alla censura e invoca libertà di espressione, ma è la prima a voler cancellare il dissenso, le altre culture e le minoranze. Chiedere l'abrogazione del divietò di pubblicità sessiste nasconde molto più della scelta di poter tornare a tempi in cui la donna era vista solo come oggetto sessuale: è un messaggio preciso, che strizza l'occhio a misogini e razzisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it