Le otto navi di Byd per trasportare un milione di auto

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completata a tempo di record la flotta navale di proprietà della casa automobilistica cinese. L'obiettivo non è solo consegnare le auto, ma anche collegare meglio possibile i vari Paesi dove si costruiscono e si assemblano le vetture. Evitando i dazi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

