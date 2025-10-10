Le origini del Bauhaus | eredità che ispira design ed estetica moderna

Life&People.it Il Bauhaus è una filosofia che continua a plasmare il modo in cui percepiamo la bellezza, la funzione e l’essenza stessa del design. Questo movimento, fondato a Weimar nel 1919 da Walter Gropius, racconta origini che fondono arte, artigianato e tecnologia, proprio per restituire dignità all’oggetto quotidiano e trasformarlo in simbolo di armonia e proporzione. Una visione che si ritrova ancora oggi in molti linguaggi estetici – dall’architettura al design e moda – come segno di una modernità che non invecchia. L’obiettivo dei maestri di Weimar era quello di superare la separazione tra arte e funzionalità, in modo tale che che la forma potesse nascere da un bisogno più che semplice ornamento. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it