R oma, 9 giu. (askanews) – Quasi 10 anni fa Eva Jospin è stata borsista all’ Accademia di Francia a Roma e ora porta a Villa Medici, fino al 19 gennaio 2026, alcune opere pensate proprio per questo luogo. L’artista francese, tra le più apprezzate della scena contemporanea internazionale, ha realizzato un progetto che anima tre spazi speciali del complesso architettonico: la gipsoteca, l’ex studio di Balthus e lo Studiolo di Ferdinando de’ Medici, conosciuto anche come “stanza degli uccelli”. La mostra, infatti, fa parte della serie espositiva curata da Pier Paolo Pancotto che propone interventi site-specific di artisti contemporanei nella Villa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le opere di Eva Jospin nei giardini di Villa Medici a Roma