Le Olimpiadi del Pulito il caso dei video di donne che lavano piatti con la telecronaca sui social

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha pubblicato l'app di Sora, un'intelligenza artificiale dedicata solo alla creazione di video. Ora i social sembrano investiti dalla stessa ondata di contenuti che abbiamo visto con Veo 3 di Google. I soggetti dei video non ci sembrano cambiati molto. Il nuovo trend che è nato si chiama Olimpiadi del Pulito: donne vestite da atlete che si sfidano in specialità olimpiche segnate dallo stesso gusto sessista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: olimpiadi - pulito

Cortina, cercano di infilarsi negli appalti delle Olimpiadi: 3 arresti VIDEO - Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali i ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Pulito Caso Video