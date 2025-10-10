Le Olimpiadi del Pulito il caso dei video di donne che lavano piatti con la telecronaca sui social

OpenAI ha pubblicato l'app di Sora, un'intelligenza artificiale dedicata solo alla creazione di video. Ora i social sembrano investiti dalla stessa ondata di contenuti che abbiamo visto con Veo 3 di Google. I soggetti dei video non ci sembrano cambiati molto. Il nuovo trend che è nato si chiama Olimpiadi del Pulito: donne vestite da atlete che si sfidano in specialità olimpiche segnate dallo stesso gusto sessista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cleaning Day – Quartiere pulito Prima edizione in viale Andrea Doria Sabato 11 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 Ritrovo: Via Da Palestrina 12 (davanti al supermercato ToMarket) Si raccomanda l'uso di vestiti e scarpe comode e di poco valore.

Cortina, cercano di infilarsi negli appalti delle Olimpiadi: 3 arresti VIDEO - Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali