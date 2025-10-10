Le nuove palline da tennis sotto accusa | si sgonfiano presto il gioco cambia e gli infortuni aumentano Guardian

Negli ultimi anni molti tennisti di alto livello hanno sollevato una questione che fino a poco tempo fa sembrava secondaria: le palline da tennis. Non per il loro colore o spessore, ma per come si comportano in campo — come si usurano e soprattutto come possono contribuire a frustrazione tecnica ed infortuni. Ricordiamo che le palline vengono cambiate più volte nel corso delle partite: ogni nove games, la prima volta ogni sette perché comprende il palleggio iniziale. Il Guardian ha analizzato la problematica. Quando il feltro delle palline da tennis si “consuma” troppo in fretta. Scrive il giornale inglese che: con l’aumentare degli scambi, tra il contatto con la corda, la superficie del campo, le intemperie, quel feltro diventa più soffice, meno uniforme, più alto, fino a perdere aerodinamicità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le nuove palline da tennis sotto accusa: si sgonfiano presto, il gioco cambia e gli infortuni aumentano (Guardian)

