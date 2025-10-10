Le nuove frontiere della scienza tra robotica e intelligenza artificiale | l' incontro con Luca Sangiorgi
Sabato 11 ottobre nella Sala Campostrino prosegue il ciclo di incontri “Scienza e fede: le nuove frontiere”, proposto dall'associazione culturale “San Mercuriale”. A intervenire sarà il professore Luca Sangiorgi, medico-scienziato, con un incontro sul tema “Prendersi cura della persona: approcci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - frontiere
Quanto tempo ho per non farvi sbadigliare? Due minuti al massimo. Le nuove frontiere del public speaking
Vivere in città: nuove frontiere per il mercato degli affitti
Riciclare reti da pesca e l'olio da cucina esausto: le nuove frontiere dell'automotive con CO-SMART
Una storia di resilienza che apre nuove frontiere nelle missioni spaziali - facebook.com Vai su Facebook
?Elettrificazione e accumuli. Le nuove frontiere del digitale https://ift.tt/SE2KwBO #evento #takethedate - X Vai su X
Un robot con cellule viventi: la nuova frontiera - In un laboratorio all’avanguardia, un affascinante esperimento sta evolvendo la frontiera della robotica: un robot spugnoso che combina cellule muscolari e neuroni modificati geneticamente con una str ... Scrive quotidianpost.it
Internet Festival, a Pisa si eplorano le nuove frontiere del digitale - Venerdì attesi la sociolinguista Vera Gheno, il guru della match analysis Adriano Bacconi ed esperti di intelligenza artificiale ... Secondo intoscana.it