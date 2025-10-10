Le farmacie cambiano: non più solo luoghi dove acquistare medicinali o prodotti di cosmesi, ma posti dove poter effettuare anche alcuni esami, visite e accertamenti, come elettrocardiogramma o controllo della glicemia, non più in modalità fai-da-te. Si chiameranno, infatti, “farmacie dei servizi” e si aggiungeranno ad ambulatori e centri convenzionati, ampliando la gamma delle possibilità per i pazienti e tagliando le liste d’attesa. Lo prevede il Ddl Semplificazioni, appena approvato dal Senato. Cosa sono le “farmacie dei servizi”. L’obiettivo è creare maggiori centri nei quali i cittadini possano ricevere servizi medici e sanitari, come poter effettuare un elettrocardiogramma, una spirometria, ma anche un holter o una visita cardiologica in telemedicina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le nuove “farmacie-ambulatorio”, come cambiano: quali servizi offriranno