Le Notti Horror di Lucca Comics & Games 2025 tra anteprime e classici restaurati

Le Notti Horror tornano a Lucca Comics & Games anche nell’edizione 2025, il ricco programma, tra anteprime, cult e grandi ospiti per un’edizione da brivido. Dopo il successo della scorsa edizione, tornano all’interno dell’Area Movie, a cura di  QMI, le Notti Horror di Lucca Comics & Games, un appuntamento diventato un cult per gli amanti del genere: un palinsesto dedicato agli amanti della tensione e del brivido di qualità con anteprime nazionali, proiezioni speciali, grandi classici restaurati e incontri con registi, critici e ospiti d’eccezione dal 29 ottobre al 1° novembre. Grande attesa per l’arrivo a Lucca di  Luc Besson, protagonista di una masterclass dedicata al suo cinema, che presenterà al pubblico il suo  Dracula. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

