Le Nike Air Max 95 Camo portano il mimetico a un livello superiore

Le Nike Air Max 95 Camo sono la nuova dimostrazione che il mimetico non passa mai di moda, cambia solo contesto. Questa versione Orange Camo reinterpreta lo spirito militare attraverso la lente dello streetwear, combinando pelle premium, dettagli tecnici e un'estetica tanto affilata quanto contemporanea. Nate per farsi notare — non per nascondersi —, queste Air Max recuperano il DNA ribelle e d'avanguardia che ha reso la silhouette del 1995 una delle più influenti nella storia dello sneaker game.

