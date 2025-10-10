Le microplastiche hanno messo sotto attacco il nostro “secondo cervello”, il microbiota intestinale, con conseguenze sul rischio di ammalarsi di cancro e di depressione. Un piccolo studio della Medical University of Graz (Austria) ha scoperto che le minuscole particelle di plastica, più sottili di un capello e molto diffuse nell’ambiente, potrebbero alterare l’ecosistema di batteri, funghi e virus che popolano il nostro apparato digerente. I risultati dello studio sono stati presentati al congresso annuale della United European Gastroenterology. È noto che il microbioma intestinale contribuisce a proteggerci dagli agenti patogeni, che stimola il nostro sistema immunitario e il nostro organismo a produrre vitamine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le microplastiche minacciano il microbiota intestinale: alterazioni legate a cancro e depressione”