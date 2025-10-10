Le matricole mettono radici inaugurato il nono filare nel frutteto del campus di Piacenza

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno il campus di Piacenza dell’Università Cattolica ha celebrato la Settimana del dono con un gesto semplice ma ricco di significato: la piantumazione del nono filare del frutteto del campus, affidato alle mani delle matricole. Un momento simbolico che parla di crescita, cura e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

