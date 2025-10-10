Tutta la spontaneità e la dolcezza dei suoi 16 anni racchiusa in un brano delicato ma importante come Portami a ballare di Luca Barbarossa, eseguito in un’occasione importante come i Bootcamp di X Factor 2025. Alessandro Tomasi, giovanissimo cantante veneziano, dopo le Audizioni – in cui aveva proposto Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante – supera anche il secondo step delle selezioni di #XF2025, e lo fa nel modo migliore possibile: ovazione del pubblico e giudici con gli occhi lucidi che all’unanimità votano “sì”. X Factor 2025: Last Call e il meccanismo degli switch. Alessandro Tomasi sarà tra i protagonisti delle Last Call, in onda giovedì 16 – come tutte le puntate di X Factor 2025 su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le lacrime dei giudici di X Factor per l’esibizione del 16enne Alessandro Tomasi