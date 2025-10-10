Le lacrime dei giudici di X Factor per l'esibizione del 16enne Alessandro Tomasi

Amica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutta la spontaneità e la dolcezza dei suoi 16 anni racchiusa in un brano delicato ma importante come Portami a ballare di Luca Barbarossa, eseguito in un’occasione importante come i Bootcamp di X Factor 2025. Alessandro Tomasi, giovanissimo cantante veneziano, dopo le Audizioni – in cui aveva proposto Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante – supera anche il secondo step delle selezioni di #XF2025, e lo fa nel modo migliore possibile: ovazione del pubblico e giudici con gli occhi lucidi che all’unanimità votano “sì”.  X Factor 2025: Last Call e il meccanismo degli switch. Alessandro Tomasi sarà tra i protagonisti delle Last Call, in onda giovedì 16 – come tutte le puntate di X Factor 2025 su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand. 🔗 Leggi su Amica.it

le lacrime dei giudici di x factor per l esibizione del 16enne alessandro tomasi

© Amica.it - Le lacrime dei giudici di X Factor per l’esibizione del 16enne Alessandro Tomasi

In questa notizia si parla di: lacrime - giudici

X Factor 2025, Alessandro Tomasi conferma il suo talento ai Bootcamp: a 16 anni lascia i giudici in lacrime

lacrime giudici x factorX Factor 2025, Alessandro Tomasi conferma il suo talento ai Bootcamp: a 16 anni lascia i giudici in lacrime - Alessandro Tomasi, concorrente 16enne di X Factor 2025, ieri sera ha commosso i giudici cantando "Portami a ballare" di Luca Barbarossa ... Riporta fanpage.it

lacrime giudici x factorPiercesare Fagioli conquista l'X-Pass: il talento che ha commosso i giudici di X-Factor 2025 - Tra i talenti che hanno saputo lasciare il segno in questo inizio di stagione di X Factor, c’è senza dubbio Piercesare Fagioli ... Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lacrime Giudici X Factor