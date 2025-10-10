Le grandi figure femminili della storia e dell' arte | reading musicale alla Passerini Landi
Appuntamento alla Biblioteca Passerini Landi, sabato 11 ottobre alle ore 17, per il reading musicale proposto in collaborazione con l'associazione Luigi Illica, nell'ambito della rassegna "Le anime della chitarra 2025".Protagonista Barbara Mino, voce recitante accompagnata da Piera Dadomo alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
"Tra Sensi e Spirito": al Castello di Gesualdo un viaggio musicale tra le grandi figure dell’amore
