Le grandi figure femminili della storia e dell' arte | reading musicale alla Passerini Landi

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento alla Biblioteca Passerini Landi, sabato 11 ottobre alle ore 17, per il reading musicale proposto in collaborazione con l'associazione Luigi Illica, nell'ambito della rassegna "Le anime della chitarra 2025".Protagonista Barbara Mino, voce recitante accompagnata da Piera Dadomo alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandi - figure

"Tra Sensi e Spirito": al Castello di Gesualdo un viaggio musicale tra le grandi figure dell’amore

grandi figure femminili storiaLe grandi figure femminili della storia e dell'arte: reading musicale alla Passerini Landi - Appuntamento alla Biblioteca Passerini Landi, sabato 11 ottobre alle ore 17, per il reading musicale proposto in collaborazione con l'associazione Luigi Illica, nell'ambito della rassegna "Le anime de ... Da ilpiacenza.it

grandi figure femminili storiaGiovedì della Cultura - La figura femminile nella storia dell’emigrazione italo-veneta - Nell’ambito della rassegna de I Giovedí della cultura, il 27 novembre, alle ore 18, Casa dei Carraresi ospiterà una conferenza di Giorgia Miazzo, Presidente del Centro Studi Grandi Migrazioni sul tema ... Scrive trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Figure Femminili Storia