Le Giornate FAI d’Autunno puntano sul crime a Torino | ex carcere e Polizia Scientifica aperti al pubblico

10 ott 2025

Nelle prossime Giornate FAI d’Autunno (11 e 12 ottobre), Torino si prepara ad accogliere i visitatori in quattro luoghi particolari, spesso inaccessibili al pubblico: tra questi, l’ex carcere Le Nuove e il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. La scelta è audace: offrire l’opportunità di esplorare luoghi legati alle storie di pena, repressione e indagine scientifica, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

