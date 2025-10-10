Le Giornate FAI d’Autunno puntano sul crime a Torino | ex carcere e Polizia Scientifica aperti al pubblico

Nelle prossime Giornate FAI d’Autunno (11 e 12 ottobre), Torino si prepara ad accogliere i visitatori in quattro luoghi particolari, spesso inaccessibili al pubblico: tra questi, l’ex carcere Le Nuove e il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. La scelta è audace: offrire l’opportunità di esplorare luoghi legati alle storie di pena, repressione e indagine scientifica, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Le Giornate FAI d’Autunno puntano sul “crime” a Torino: ex carcere e Polizia Scientifica aperti al pubblico

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre 2025 - Giornate FAI d’Autunno sul Vesuvio Questo weekend l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio in collaborazione con la Fondazione FAI ha previsto l'apertura dell'Osservatorio Vesuviano, per un viaggio affascinante tra sc - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai d'Autunno 11 e 12 ottobre #sicilia #eventisicilia25 #visitsicilyinfo Scopri le 700 aperture e scegli dove andare su: https://bit.ly/GiornateFAI25_Luoghi… @Fondoambiente - X Vai su X

Giornate FAI d'Autunno 2025: cosa vedere, case e palazzi aperti. Tutti i luoghi a Milano - Da Palazzo Cusani a Palazzo Litta, da Villa Necchi Campiglio a Palazzo Mondadori, tutti i luoghi di cultura e di arte aperti in città ... Da milanotoday.it

Giornate Fai, riscoprire i tesori della Sardegna in autunno - Un itinerario alla scoperta, ma anche alla riscoperta, del patrimonio culturale storico e paesaggistico della Sardegna. Lo riporta msn.com