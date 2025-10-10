Le ginnaste Falciai vittoriose nel campionato regionale Gold

Nel campionato Gold di ginnastica ritmica, le atlete della società Falciai si sono nuovamente distinte conquistando ben due titoli di campionesse regionali e uno di vicecampionessa regionale, oltre ad altri ottimi piazzamenti. Nella categoria Allieve 1, la giovanissima Nicole Pietrini ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

