Le fotocamere di OPPO Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra svelate dai leak
Emergono nuovi leak e indiscrezioni sulle fotocamere di OPPO Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra, in arrivo a breve sul mercato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: fotocamere - oppo
Un leak svela le fotocamere dei prossimi modelli di Xiaomi, HONOR, Vivo e OPPO
OnePlus, OPPO e Realme infiammano i leak con batterie enormi, fotocamere da top e design ultra-sottili
Un leak svela display e fotocamere della serie OPPO Reno15
Oppo Find X9 Ultra, sarà questa la formazione delle fotocamere sul retro? - X Vai su X
Oppo Find X9 Ultra, sarà questa la formazione delle fotocamere sul retro? - Digital Chat Station è riuscito a recuperare delle informazioni cruciali su Find X9 Ultra, che rispetto ai 'fratelli' garantirà una marcia in più sulle fotocamere ... Scrive hdblog.it
Xiaomi 17 Ultra vs. Oppo Find X9 Ultra: La fotocamera con zoom ottico Leica sfida il teleobiettivo Hasselblad a doppio periscopio - Due leaker hanno commentato l'imminente gara tra due delle probabili migliori ammiraglie con fotocamera del 2026. Secondo notebookcheck.it