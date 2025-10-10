Le donne di Simona Molinari | L’emancipazione non è mostrarsi ma esprimere le proprie idee

Come piuma soffiata dal vento la voce di Simona Molinari (nella foto) porta da oggi a domenica il pubblico del Blue Note tra le fascinazioni di quel vivido tributo all’arte femminile che è il suo ultimo spettacolo “ La donna è mobile ”. Un viaggio nell’animo sulle ali della più celebre aria del “Rigoletto” scelta dalla “voce” partenopea trapiantata a Milano e dalla giornalista-scrittrice Simona Orlando con una punta di provocazione. "Volendo raccontare l’emancipazione femminile attraverso le canzoni sono partita da quella mobilità guardata un tempo nelle donne con sospetto", racconta Simona, puntando il dito su un maschilismo duro da estirpare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

