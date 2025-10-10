Le donne di Simona Molinari | L’emancipazione non è mostrarsi ma esprimere le proprie idee

Come piuma soffiata dal vento la voce di Simona Molinari (nella foto) porta da oggi a domenica il pubblico del Blue Note tra le fascinazioni di quel vivido tributo all’arte femminile che è il suo ultimo spettacolo “ La donna è mobile ”. Un viaggio nell’animo sulle ali della più celebre aria del “Rigoletto” scelta dalla “voce” partenopea trapiantata a Milano e dalla giornalista-scrittrice Simona Orlando con una punta di provocazione. "Volendo raccontare l’emancipazione femminile attraverso le canzoni sono partita da quella mobilità guardata un tempo nelle donne con sospetto", racconta Simona, puntando il dito su un maschilismo duro da estirpare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le donne di Simona Molinari: "L’emancipazione non è mostrarsi ma esprimere le proprie idee"

In questa notizia si parla di: donne - simona

Due donne di successo: Emilio Fede, chi sono le figlie Sveva e Simona

Ieri pomeriggio Simona Malato con Angelo Sicurella hanno dato vita a un rito collettivo, lo hanno fatto mescolando alle parole del testo Rusulia superstar di Giuseppe Massa e ai suoni , anche le voci delle donne dello Spazio DONNA ZEN. Non è la prima volta - facebook.com Vai su Facebook

Le donne di Simona Molinari: "L’emancipazione non è mostrarsi ma esprimere le proprie idee" - La cantante oggi e domani al Blue Note con il suo spettacolo che racconte le eroine della musica "Nel concerto interrogo gli spettatori sui brani di alcune autrici: credono siano stati scritti da uomi ... Da ilgiorno.it

Simona Molinari | La donna è mobile - musicale e sentito tributo alle donne dell’arte, che racconta la figura femminile attraverso la letteratura, la musica ... Da trevisotoday.it