Un manuale scritto per ragazzi ma utile per tutti. Si intitola “Le cose come stanno” (edito People, 2025) ed è firmato da Eliana Cocca, insegnante alle superiori e blogger del fattoquotidiano.it, con le illustrazioni di Giovanna Buonocore (Giobi). Non è un libro scolastico nel senso classico: assomiglia piuttosto a una guida rapida alle contraddizioni del nostro tempo, raccontate con il linguaggio giovanile ma con la solidità dei dati. La cornice è chiara fin dall’inizio: “Un libro diviso per capitoli in cui gente diversa racconta cosa c’è da sistemare nella società, senza dire bugie, senza addolcire la pillola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le cose come stanno”, il libro per ragazzi che non addolcisce la pillola su razzismo, sessismo, emergenza climatica e guerra