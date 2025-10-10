Le cimici in auto dopo l' assalto in banca | così il commando è stato fermato prima di un nuovo colpo in gioielleria
Avevano pianificato ogni dettaglio prima di mettere a segno un colpo in banca, dividendosi compiti e ruoli nella speranza che filasse tutto liscio. Le grida di una giovane cliente in fila allo sportello, però, avrebbero mandato in fumo tutta l’organizzazione della banda che, alla fine, si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cimici - auto
I carabinieri hanno trovato la droga nascosta in un calzino ma anche in auto. Disposta la detenzione, ma il carcere di Venezia è chiuso a causa dell’invasione di cimici - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Petrangeli, la testimone in aula: “Molinaro aveva messo le cimici nell’auto di Manuela” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/18/news/femminicidio_petrangeli_molinaro_cimici_auto-424855163/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Urgnano, assalto alla banca con auto ariete - Credito Bergamasco di Urgnano: sfondata la porta d'ingresso e fatto saltare il bancomat. Segnala ecodibergamo.it