Le cimici in auto dopo l' assalto in banca | così il commando è stato fermato prima di un nuovo colpo in gioielleria

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano pianificato ogni dettaglio prima di mettere a segno un colpo in banca, dividendosi compiti e ruoli nella speranza che filasse tutto liscio. Le grida di una giovane cliente in fila allo sportello, però, avrebbero mandato in fumo tutta l’organizzazione della banda che, alla fine, si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cimici - auto

Urgnano, assalto alla banca con auto ariete - Credito Bergamasco di Urgnano: sfondata la porta d'ingresso e fatto saltare il bancomat. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Cimici Auto Dopo Assalto